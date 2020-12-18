О смерти Харьковского городского головы Геннадия Кернеса стало известно накануне.

Назначение выборов мэра Харькова в связи со смертью Геннадия Кернеса может затянуться - за это не предусмотрены санкции.

Об этом заявил член ЦИК Юрий Мирошниченко в эфире канала "Украина 24".

"Город может быть без мэра определенное время, потому что никаких санкций за то, что сроки не будут соблюдены, в законе нет. Но мы исходим из того, что есть предусмотренные законом и Избирательным кодексом требования, в рамках которых будут осуществляться обращения в Верховной Раде и назначение установления Радой внеочередных выборов мэра Харькова. Это политический вопрос, который может быть затянут, и за это не будет никаких санкций ни к парламенту Украины, ни к тем, кто должен делать такие представления", - пояснил Мирошниченко.

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Он уточнил, что на внеочередные выборы необходимы значительные бюджетные средства.

"Это большая нагрузка, десятки миллионов гривень, это необходимая процедура. Выборы – процедура, без которой не может быть реализована местная власть, которая выбирается на определенный период. В бюджете нужны соответствующие средства", - сказал он.

Смерть Кернеса: что известно

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса, который лечился в Германии от последствий коронавируса, ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

Полномочия городского головы Харькова в связи со смертью Геннадия Кернеса переходят к секретарю мэрии Игорю Терехову. Не позднее чем на 15-й день лицо, осуществляющее полномочия мэра, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

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Автор: Юрий Годован