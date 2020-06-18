Иран готов отдать Украине "черные ящики" сбитого МАУ, если у нее будет необходимое оборудование

Иран назвал условия передачи "черных ящиков" Украине.

Иран готов отдать Украине «черные ящики» сбитого над Тегераном украинского самолета МАУ, если она обеспечит необходимые условия для их экспертизы.

Об этом сообщает NYT со ссылкой на Reuters.

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Представители Ирана объяснили в комментарии журналистам, что «черные ящики» планируют отправить на исследования в другие страны, поскольку Киев изначально не имел необходимого программного обеспечения для их расшифровки.

Если же Украина не выполнит эти условия, «ящики» передадут Франции.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования "слили" украинским СМИ.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе "черные ящики" со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ, но и не станет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

В начале июня в Тегеране заявили, что иранское расследованию по факту сбития украинского пассажирского самолета иранскими ракетами в январе "почти завершено". Там не считают, что черные ящики самолета содержат какую-нибудь "важную информацию".

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