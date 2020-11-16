Верховная Рада на завтрашнем заседании может отменить ряд ограничений, предусмотренных карантином выходного дня.
В частности, об этом говорится в проекте постановления парламента, в котором Кабмину рекомендуют в течение трех дней пересмотреть ограничительные меры.
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В случае одобрительного голосования в сессионном зале могут быть отменены следующие ограничения:
- прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т. п);
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- деятельности учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий;
- прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
Авторами документа являются представители шести фракций парламента.
Ранее сегодня в Раде назвали карантин выходного дня "большой ерундой".
Карантин выходного дня в Украине
- В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.
- Это вызвало недовольство среди владельцев и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.
- Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.
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