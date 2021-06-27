Кандидаты от ХДС и СДПГ заявили, что не могут делать заявлений по поводу перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО.

Кандидаты в канцлеры Германии прокомментировали возможности вступления Украины в ЕС и НАТО. Соответствующие вопросы на эту тему перед ними поставил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает DW во время общей дискуссии кандидаты в канцлеры Армин Лашет (ХДС), Олаф Шольц (СДПГ) и Анналена Бербок («Зеленые») подсмотрели видеообращение Зеленского, где он задавал вопросы относительно евроатлантической интеграции Украины.

Армин Лашет и Олаф Шольц заявили, что не могут делать заявлений по поводу перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Такое можно легкомысленно пообещать. Впрочем, реальность выглядит иначе", - отметил Лашет.

По его словам, когда речь идет о такой большой стране, как Украина, тогда необходимо обеспечить, чтобы на ее востоке действовали те же самые правовые нормы, что и в Западной Европе. Также Лашет отклонил возможность поставок немецкого оружия Украине.

Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что сначала ЕС должен провести внутренние реформы. Он также добавил, что членство Украины в НАТО пока не обсуждается.

Кандидат от «Зеленых» Анналена Бербок одновременно призвала Германию помочь в разминировании на востоке Украины.

"Нам ясно, что мы несем ответственность перед Украиной", - сказала она.

Читайте такжеЗеленский: наступило время предоставить Украине планы действий по вступлению в НАТО и ЕС

Вопрос от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с рядом вопросов к кандидатам на должность федерального канцлера Германии.

Как сообщил офис главы государства, Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC).

В видеообращении к участникам дискуссии он отметил, что выборы в Бундестаг "имеют значение для Украины", ведь Германия - это ее "ключевой партнер", "важная сторона Нормандского формата" и "союзник на пути к европейскому сообществу". В связи с этим президент задал кандидатам на пост канцлера несколько вопросов.

В частности – предложил дать четкие ответы, относительно условий, шагов и сроков вступления Украины в ЕС. Он также поставил вопрос относительно вступления Украины в НАТО или предоставления ей существенных гарантий безопасности.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров