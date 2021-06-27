В частности, президент спросил о членстве Украины в ЕС и о гарантиях безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с рядом вопросов к кандидатам на должность федерального канцлера Германии.

Как сообщает Офис главы государства, Зеленский поучаствовал в панельной дискуссии на тему "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC).

В видеообращении к участникам дискуссии он отметил, что выборы в Бундестаг "имеют значение для Украины", ведь Германия - это ее "ключевой партнер", "важная сторона Нормандского формата" и "союзник на пути к европейскому сообществу". В связи с этим президент задал кандидатам на пост канцлера несколько вопросов.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? С Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пришло ли время от дипломатических избеганий перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?"- Поинтересовался глава государства.

Кроме того, Зеленский сказал, что сейчас к государственным границам Украины стянуто около 100 тысяч российских военных и в этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО.

"Так если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях безопасности идет речь?"- Спросил президент.

Зеленский также поинтересовался мнением кандидатов о поддержке проекта "Северный поток-2", в частности, укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента и не является ли он ловушкой для Украины и всей Европы.

"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, - все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС-Россия до восстановления территориальной целостности Украины?"- Спросил напоследок глава государства и поблагодарил за честные ответы.

Участие в дискуссии принимали председатель Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер, федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок.

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Автор: Катерина Комолова