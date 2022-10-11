Лидеры стран Большой семерки во вторник проведут срочную встречу по ракетным ударам по Украине. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился о созыве этого срочного заседания с канцлером Германии Олафом Шольцем (Германия сейчас председательствует в G7): "Запланировано мое выступление, в котором расскажу о терактах РФ. Также обсудили усиление давления на Россию и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры".

Вероятно, что Владимиру Путину будут направлены определенные дипломатические сигналы о прекращении агрессии. Однако ожидать принятия каких-то четких решений пока не стоит. Скорее, лидеры G7 обсудят сегодняшний энергетический кризис, который образовался в результате массированного ракетного обстрела со стороны России.

Кроме того, на G7, вероятно, будут обсуждать ограничения цен на российскую нефть. Эта дискуссия (о принятии решения о потолке цен) в Европе лишь выходит на "финишную прямую". Здесь нужно учитывать то, США и Британия уже отказались от российской нефти. Такая же ситуация с Канадой, которая к тому же имеет собственную добычу. Япония также планирует минимизировать закупку. Страны ЕС должны отказаться от российского "черного золота" до конца ноября.

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Также на G7 могут разработать варианты предоставления Украине помощи в сегодняшней ситуации

Основными покупателями российской нефти до сих пор остаются Китай и Индия, однако они не входят в Большую семерку. Поэтому следует подождать, будут ли определенные решения по Индии на предстоящем саммите Большой двадцатки (о вероятности, что такое решение примет Китай, речь не идет).

Также на G7 могут разработать варианты предоставления Украине помощи в сегодняшней ситуации. Лидеры будут советоваться, насколько и кто сейчас готов помочь.

Понятно, что Украине нужно закрыть небо, и мы должны требовать больше систем противоракетной обороны. Но во многом исход саммита G7 зависит от позиции США.

Позитивные новости с этого фронта уже прозвучали: Байден согласился предоставить Украине системы ПВО. Главными вопросами остаются только сроки и объемы поставок. Ведь время играет не на нашей стороне. Чем дольше эти вопросы будут согласовывать, тем больше ракет прилетит из России. Например, от Германии Украина к этому времени ждет первых поставок систем ПВО.

Поэтому, опираясь на опыт проведения саммитов G7 за последние полгода, быстрых решений, вероятно, не будет. Однако консультации по поводу предоставления Украине оружия могут состояться и на экстренном саммите стран членов НАТО, к проведению которого призвала британский премьер Лиз Трасс. Вот здесь результатом должны стать конкретные решения о выделении Украине оружия на октябрьском саммите "Рамштайн". И именно это будет ответом на ракетный террор России.

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины