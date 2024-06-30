Министр Кулеба подчеркнул, что мир без справедливости ведет к новой войне.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что нужно не просто закончить войну, а создать реальность, в которой новая война станет невозможной.

Как отмечается в сообщении на сайте МИД, сегодня, 29 июня, Кулеба принял участие в панельной дискуссии в рамках Дубровницкого форума в Хорватии, где отметил, что война должна завершиться достижением справедливого и длительного мира, который принесет понимание всем странам мира о потенциальных последствиях акта агрессии против суверенного государства.

По его словам, речь идет не только о восстановлении границ или привлечении агрессора к ответственности, но и о создании реальности, в которой новая агрессия станет невозможной.

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"Как мы знаем из собственной недавней истории, а также из истории других регионов, мир без справедливости ведет к новой войне. Поэтому цель - не просто закончить войну, а создать реальность, в которой мир будет справедливым и длительным, а новая война станет невозможной. Это и будет победой", - подчеркнул Кулеба.

В этом контексте он отметил ключевую роль Саммита мира и подчеркнул, что он продолжит взаимодействовать со странами из всех частей мира для поиска решений, которые позволят восстановить справедливый мир.

"Саммит мира в Швейцарии собрал вместе страны со всего мира - севера, юга, востока, запада - и продемонстрировал, что все они разделяют нечто общее. Это "нечто" - Устав ООН, принципы международного права и необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность стран. И когда мы видим, что все эти страны готовы быть вместе, а также действовать совместно, это, конечно, придает уверенности в том, что справедливый и длительный мир возможен", - сказал чиновник.

Глава МИД подчеркнул, что путь к справедливому и длительному миру является непростым, однако он не имеет альтернатив. По его словам, мир должен стереть линии, начерченные другими, чтобы обеспечить уважение к принципам, которые позволяют нам всем жить и процветать.

"Есть вещи, которые нас всех объединяют и стирают эти различия. Это желание жить в мире и развиваться. Для Украины - это мир и восстановление, что, конечно, является предпосылкой развития", - сказал Кулеба.

План окончания войны - заявление Зеленского

Как сообщал УНИАН, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна будет решать, когда начнутся переговоры со страной-агрессором - с Российской Федерацией.

Он подчеркнул, что Украине очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира: "Это дипломатический путь, над которым мы работаем".

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