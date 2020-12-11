США оказали Украине финансовую поддержку в 2020 году / фото REUTERS
В 2020 году общая сумма помощи для Украины от Соединенных Штатов составила 698 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
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"2020 год подходит к концу, и мы гордимся предоставленной Украине поддержкой в размере 250 млн долларов для отрасли безопасности и 448 млн разноотраслевой помощи, которую США выделили для народа Украины в этом году", - заявили американские дипломаты.
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