В частности, было выделено 250 млн долларов помощи для отрасли безопасности и 448 млн - на другие различные отрасли.

В 2020 году общая сумма помощи для Украины от Соединенных Штатов составила 698 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

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"2020 год подходит к концу, и мы гордимся предоставленной Украине поддержкой в размере 250 млн долларов для отрасли безопасности и 448 млн разноотраслевой помощи, которую США выделили для народа Украины в этом году", - заявили американские дипломаты.

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Автор: Виталий Саенко