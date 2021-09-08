В начале октября в Украине может появиться новое правительство – нынешнему Кабмину грозит отставка.
Некоторые члены правительства продолжат работать, рассказал нардеп от партии "Слуга народа" Олег Дунда в эфире канала "UA: Перший".
По его словам, нынешнему премьеру Денису Шмыгалю тоже грозит отставка.
"Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большая часть – будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями", – поделился собеседник.
Политик добавил, что премьер занимался вопросами развития украинской экономики в период кризиса, возникшего из-за коронавируса COVID-19, а теперь есть немного другая задача – выход из коронакризиса. Нардеп подчеркнул, что для этого необходимо другое видение и другие инструменты.
Читайте такжеКадровые изменения в Кабмине: в "Слуге народа" сказали, когда ждать конкретикиГлава фракции "Слуга народа" – нардеп Давид Арахамия, в комментарии журналистам назвал фейком информацию о возможной отставке Шмыгаля с поста, сообщил корреспондент УНИАН.
Собеседник подчеркнул, что полной смены состава правительства не будет, а речь идет о замене трех-четырех министров. Арахамия не сказал, о каких министрах идет речь.
Нардеп поделился, что заседание фракции "Слуга народа" по поводу кадровых изменений в правительстве может состояться в понедельник, 20 сентября.
Напомним, в конце августа первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что не исключает кадровых изменений в Кабмине осенью.
Народный избранник подчеркнул, что, возможно, некоторые министры сами попросятся в отставку.
Правительство Дениса Шмыгаля – короткая справка УНИАН
Кабмин Дениса Шмыгаля в Украине стал 21-м по счету, сообщает Википедия. Правительство было сформировано 4 марта 2020 года после того, как в отставку ушел Кабмин Алексея Гончарука.
Назначение Шмыгаля премьером 4 марта 2020-му поддержал 291 нардеп.