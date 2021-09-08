"Слуга народа" сообщил, что премьера могут уволить. А вот глава фракции "Слуга народа" сказал, что такое утверждение – фейк.

В начале октября в Украине может появиться новое правительство – нынешнему Кабмину грозит отставка.

Некоторые члены правительства продолжат работать, рассказал нардеп от партии "Слуга народа" Олег Дунда в эфире канала "UA: Перший".

По его словам, нынешнему премьеру Денису Шмыгалю тоже грозит отставка.

"Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый Кабмин. Некоторые министры останутся, но большая часть – будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями", – поделился собеседник.

Политик добавил, что премьер занимался вопросами развития украинской экономики в период кризиса, возникшего из-за коронавируса COVID-19, а теперь есть немного другая задача – выход из коронакризиса. Нардеп подчеркнул, что для этого необходимо другое видение и другие инструменты.

Читайте такжеКадровые изменения в Кабмине: в "Слуге народа" сказали, когда ждать конкретикиГлава фракции "Слуга народа" – нардеп Давид Арахамия, в комментарии журналистам назвал фейком информацию о возможной отставке Шмыгаля с поста, сообщил корреспондент УНИАН.

Собеседник подчеркнул, что полной смены состава правительства не будет, а речь идет о замене трех-четырех министров. Арахамия не сказал, о каких министрах идет речь.

Нардеп поделился, что заседание фракции "Слуга народа" по поводу кадровых изменений в правительстве может состояться в понедельник, 20 сентября.

Напомним, в конце августа первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что не исключает кадровых изменений в Кабмине осенью.

Народный избранник подчеркнул, что, возможно, некоторые министры сами попросятся в отставку.

Правительство Дениса Шмыгаля – короткая справка УНИАН

Кабмин Дениса Шмыгаля в Украине стал 21-м по счету, сообщает Википедия. Правительство было сформировано 4 марта 2020 года после того, как в отставку ушел Кабмин Алексея Гончарука.

Назначение Шмыгаля премьером 4 марта 2020-му поддержал 291 нардеп.

Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк