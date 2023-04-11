Вадим Мельник возглавлял Бюро экономической безопасности с августа 2021 года.

Кабинет министров уволил Вадима Мельника с должности директора Бюро экономической безопасности. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Уволен Мельник Вадим Иванович с должности директора Бюро экономической безопасности Украины", - отметил он.

В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Мельника уволили якобы по собственному желанию.

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"Еще утром Мельник не знал, что будет иметь желание уволиться. Даже два часа назад БЭБ публиковал новость как он с бизнес-ассоциацией встретился", - написал он.

По словам Железняка, исполнять обязанности главы БЭБ пока будет первый замглавы ведомства Эдуард Федоров.

"С 2021 по 2022 Федоров был заместителем начальника отдела Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины, врио начальника отдела Киевской таможни. С 2022 по 2023 - начальник Управления СБУ в Сумской области", - добавил нардеп.

Бюро экономической безопасности - что известно

Бюро экономической безопасности Украины - это центральный орган исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Как сообщал УНИАН, Вадим Мельник занимал должность директора БЭБ с августа 2021 года.

Бюро экономической безопасности должно осуществлять меры по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства. Оно было создано решением Верховной Рады в январе 2021 года.

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