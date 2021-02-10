Бюро экономической безопасности: страшный сон для бизнеса или шанс на детенизацию экономики Украины

Верховная Рада приняла закон, который до конца 2021 года позволит создать новый орган по борьбе с экономическими преступлениями - Бюро экономической безопасности. Украина, таким образом, реформирует сферу борьбы с экономическими преступлениями и ликвидирует карательный орган - налоговую милицию.

После многих лет жарких дискуссий о необходимости реформировать структуры, занимающиеся борьбой с налоговыми нарушениями в Украине, Верховная Рада, наконец-то, приняла несколько законопроектов, которые позволяют создать новый орган - Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Первый законопроект (3087-д) регламентирует непосредственно создание новой структуры — БЭБ, а второй законопроект (4090) является техническим: обеспечивает непрерывность и бесперебойность работы Государственной фискальной службы до момента создания нового органа.

Бюро экономической безопасности должно начать свою работу не позднее, чем через шесть месяцев после вступления закона в силу. За эти полгода должен быть укомплектован кадровый состав БЭБ минимум на 30 процентов.

Для вступления в силу законам еще требуется подпись президента Украины, но сам Владимир Зеленский прокомментировал решение Верховной Рады следующим образом: "Это были важные пункты моей предвыборной программы. Мы обещали, что СБУ не будет заниматься экономикой. Мы обещали, что СБУ не будет "кошмарить" бизнес и предпринимателей. А значит, снова: мы это обещали - мы это сделали".

Создаваемое Бюро экономической безопасности, согласно принятым законам, будет предотвращать, выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать преступления в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Проще говоря, новый орган будет консолидировать все функции, направленные на уменьшение количества налоговых и прочих экономических правонарушений в Украине и, таким образом, усилит очищение национальной экономики.

Ранее функции БЭБ делили между собой три структуры: Налоговая милиция, экономический департамент СБУ и экономические подразделения Нацполиции.

Несмотря на пристальное внимание, которое эти органы уделяли экономической сфере и, в частности, бизнесу, эффективность их борьбы с преступлениями в Украине оставалась низкой.

Благодаря принятым законам, СБУ и другие правоохранительные органы не будут иметь полномочий "кошмарить бизнес", а налоговая милиция будет расформирована.

Высокие зарплаты и процедура назначения руководителя

Создание БЭБ позволит оптимизировать штат правоохранительных органов. В Бюро будет работать порядка четырех тысяч человек, что значительно меньше, чем суммарное количество сотрудников экономических подразделений перечисленных служб. К примеру, одна только налоговая милиция сейчас насчитывает около 4,5 тысяч сотрудников.

Сотрудники БЭБ будут не только анализировать разнообразную финансовую информацию, но и проводить оперативно-розыскную работу. Аналитики будут анализировать информацию о расчетах организаций и компаний, изучать финансовые показатели и предупреждать преступления.

Детективы Бюро будут расследовать выявленные преступления. За это они будут получать зарплату в размере не менее 20 прожиточных минимумов, то есть более 45 тысяч гривень в месяц.

В ходе первого чтения законопроекта предполагалось, что директора Бюро на пять лет будет назначать президент, а выбирать конкурсная комиссия, однако ко второму чтению в документ внесли изменения: теперь предусмотрено, что директор, отобранный на открытом конкурсе, будет назначаться Кабинетом министров по представлению премьера.

В конкурсную комиссию войдут: три человека от Верховной Рады, три человека от Кабинета министров и три человека от Совета национальной безопасности и обороны.

В 2021 году на финансирование БЭБ заложили 587 млн гривень и запланировали также создать при нем Совет общественного контроля, который будет следить за деятельностью Бюро, в том числе рассматривать отчет директора БЭБ и предоставлять свое заключение об эффективности работы ведомства.

Долгая дорога

Вопрос об объединении в одном правоохранительном органе всех, кто имеет полномочия расследовать экономические преступления, стоял на повестке дня еще со времен обретения Украиной независимости. Однако, политические игры и заинтересованность властей в сохранении рычага устрашения бизнеса затянули это решение на три десятка лет.

Лет семь назад началась предметная работа над созданием нового органа: чиновниками и экспертами рассматривались, разрабатывались и дискутировались разные концепции.

Обещали создать единый орган по борьбе с экономическими преступлениями на всех последних парламентских и президентских выборах, в том числе, Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время последней избирательной кампании.

В 2019 году представители команды нового президента Зеленского заявили, что в целях усиления борьбы с коррупцией следует создать отдельный орган для расследования экономических преступлений и инициировали законопроект о Службе финансовых расследований.

По поручению главы государства проект закона "О Бюро финансовых расследований" был внесен в Верховную Раду как неотложный в августе 2019 года. Однако, через несколько месяцев его отозвали для доработки.

В июле 2020 года фракция "Слуга народа" зарегистрировала новый законопроект "О Бюро экономической безопасности Украины", который 3 сентября прошел первое чтение. В конце января 2021 года этот законопроект был одобрен во втором чтении и в целом.

Опасения бизнеса

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) считает, что БЭБ в проголосованном в Верховной Раде формате может усилить недоверие бизнеса и инвесторов к правоохранительным органам.

"Хотя документом предлагается создать Бюро экономической безопасности как орган, целью которого будет выявление и расследование уголовных преступлений экономического характера, по мнению экспертов ассоциации, указанная цель не имеет ничего общего с содержанием положений этого документа. Создание органа в предложенном формате может усилить недоверие бизнеса и инвесторов к правоохранительным органам", - заявили в Ассоциации.

Представители бизнеса также отметили, что в законопроекте, прежде всего, не определено четко, какие именно категории экономических преступлений должна расследовать БЭБ. Зато применяются достаточно широкие формулировки, которые могут трактоваться по-разному.

"Предельная численность сотрудников БЭБ 4000 человек довольно высокая и необоснованная. Существует риск, что БЭБ будет восприниматься в качестве обновленной налоговой милиции, а не качественно нового аналитического органа. Также документ содержит несогласованные положения о процедуре назначения руководителя БЭБ, что создает риск выбора недостаточно профессионального кандидата на эту должность", - отметили в Ассоциации.

Шаг вперед

Доцент Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин называет шагом вперед появление в Украине единого государственного органа, которому поручено бороться с экономическими преступлениями, однако обращает внимание на то, что этот орган не лишен недостатков, которые могут повредить ее эффективной работе.

"Мне бы очень не хотелось, чтобы Бюро экономической безопасности стало клоном налоговой милиции, которая довольно часто репрессировала предпринимателей, но не стремилась анализировать ситуацию и искать пути решения проблем", - сказал эксперт.

"Кстати, мы с коллегами неоднократно предлагали создать единый орган, который бы занимался не только борьбой с теневыми схемами, уклонением от уплаты налогов, но и воплощал налоговую и таможенную политику, анализировал ситуацию в этих сферах и предлагал оптимальные решения", - добавил Гмырин.

По его словам, этот орган мог бы объединить Налоговую и Таможенную службы, Службу финансового мониторинга, Службу финансового аудита, Службу финансовых расследований и иметь единую информационно-аналитическую систему. "Тогда проблема с доступом к данным, которые необходимы для расследования финансовых преступлений, была бы решена", - отметил Гмырин.

"Впрочем, нужно учитывать реалии. Посмотрим, как это будет работать", - добавил эксперт.

По словам президента инвестиционной группы "УНИВЕР" Тараса Козака, когда Бюро экономической безопасности заработает, есть шанс, что работающий в Украине бизнес сможет дышать свободнее.

Он объясняет, что раньше в компанию по одному и тому же уголовному производству могли прийти представители СБУ, Нацполиции и налоговой, и все они, по сути, "кошмарили" бизнес.

"Ужасает статистика раскрытия экономических преступлений. Это лишь малый процент от более миллиона производств", - подчеркнул Козак.

По его словам, практика была такова: открывалось уголовное производство, и любой бизнесмен фактически подвешивался на крючок. При наличии уголовного производства в отношении компании этому бизнесмену становилось в разы сложнее открывать счета в банках, заключать контракты.

В этой ситуации силовики и налоговики пытались давить на бизнесменов, предлагая незаконные методы закрытия, по сути, фиктивных уголовных производств.

Очевидно, что к одобренным парламентом законам, создающим Бюро экономической безопасности, есть много вопросов и замечаний. В частности, почему его сотрудники будут получать оклады минимум под две тысячи долларов, а все остальные госслужащие – довольствоваться нынешним мизерным уровнем зарплат?

Разве логику: "высокие зарплаты — меньше коррупции" - нельзя применить к сотрудникам Налоговой службы или Службы безопасности Украины? Вопрос остается открытым.

Также существует риск, что "старые" кадры из налоговой милиции ринутся осаждать своими резюме новый орган и, по факту, принесут с собой традиционные проблемы: начиная от коррупции и заканчивая карательной философией и неэффективностью.

В тоже время, несмотря на ряд замечаний, идея консолидации функций нескольких правоохранительных органов в одном, а также общее сокращение их штата является для Украины значительным шагом вперед. И главная задача теперь реализовать принятые законы на практике, обеспечив возможность украинцам честно заниматься бизнесом и платить налоги без коррупционного давления со стороны силовых органов.

Богдан Слуцкий

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter