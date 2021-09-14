Орган должен заработать примерно в конце ноября.

Бюро экономической безопасности (БЭБ) может начать работу примерно в конце ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор новосозданного органа Вадим Мельник.

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"Мы получили ряд государственных регистраций, поэтому юридически БЭБ уже существует, однако не может начать свою деятельность, поскольку для этого штат аппарата органа должен быть укомплектован как минимум на 30%. Думаю, это реально сделать за месяц-два максимум, примерно до конца ноября этого года", - сказал Мельник.

Он добавил, что планирует как можно скорее набрать в каждое звено минимально необходимое количество работников.

"Что нас немного замедляет - бюрократические процедуры на всех этапах создания БЭБ и процесс создания совета общественного контроля при БЭБ. Это важно, потому что он делегирует людей в конкурсную комиссию на базе Бюро. Создание совета зависит от Кабинета министров", - подчеркнул глава БЭБ.

Бюро экономической безопасности: что необходимо знать

28 января 2021 года Верховная Рада Украины приняла закон о создании Бюро экономической безопасности, которое будет осуществлять мероприятия по предотвращению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Ожидалось, что БЭБ заработает 25 сентября.

Бюро экономической безопасности Украины - это центральный орган исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

В соответствии с возложенными задачами Бюро экономической безопасности Украины выполняет правоохранительную, аналитическую, экономическую, информационную и другие функции.

Автор: Богдан Слуцкий