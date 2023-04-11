В частности, Артема Лысогора назначили на должность председателя Луганской ОГА.

Кабинет министров согласовал назначение новых глав Сумской и Луганской областных государственных администраций.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано назначение: Лысогора Артема Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации; Артюха Владимира Николаевича председателем Сумской областной государственной администрации", – отметил он.

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Увольнение руководителей областей в Украине

14 марта Кабинет министров Украины согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой областей.

Об отставке председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая СМИ писали еще до принятия соответствующего решения. Он возглавлял область с 2019 года. Тогда также сообщалось, что Гайдай может занять должность посла Украины в Казахстане.

24 января 2023 года президент Владимир Зеленский уволил руководителей пяти областей. Речь идет о Киевской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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