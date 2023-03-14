Правительство согласовало увольнение сразу трех глав областных государственных администраций, в частности Сергея Гайдая.

Кабинет министров Украины согласовал увольнение сразу трех председателей областных государственных администраций.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Согласовано увольнение Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации; Марченко Максима Михайловича с должности председателя Одесской областной государственной администрации; Гамалия Сергея Вячеславовича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации", - написал Мельничук.

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Увольнение глав ОВА - что было раньше

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Сергей Гайдай уходит с должности главы Луганской областной военной администрации. Отставка, как извещается, связана с назначением Гайдая на должность посла Украины в Казахстане. Он возглавлял администрацию Луганщины с 25 октября 2019 года.

В январе этого года президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых глав областных государственных администраций. Одного из них - Алексея Кулебу - назначили заместителем руководителя Офиса президента.

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