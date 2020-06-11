"Заигрывали с людьми": Зеленский рассказал о запрете пользоваться соцсетями членам правительства Гончарука

По словам президента, члены Кабмина Гончарука "начали заигрывать перед аудиторией в Facebook, а это неправильно".

Президент Владимир Зеленский рассказал, как министрам из правительства Алексея Гончарука было запрещено пользоваться социальными сетями в рабочее время.

Об этом он сказал в интервью УП.

По словам президента, формированием Кабмина занимался он с Гончаруком, к которому было доверие. Отвечая на вопрос, что стало причиной решения об отставке, президент сказал:

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"Сначала они начали прятаться от медиа. Потому что они все молодые и все боялись. Во-вторых, они сразу начали заигрывать перед аудиторией в Facebook. Это неправильно. Потому что в стране живут разные люди, и не только пользователи Facebook. Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история".

"Я встретился с Лешей и сказал: "Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионер-лагерь?", - рассказал Зеленский.

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Он уточнил, что не все члены Кабмина поняли такое решение.

"Некоторые министры это поняли, а некоторые не поняли в чем дело, и реформы делали так, чтобы в Facebook сказали им "Класс". А что происходит на улицах никого не интересует", - сказал президент.

Комментируя свое отношение к экс-премьеру, президент объяснил, что оно нормальное.

"И мы говорили: "Ты должен быть крепче. Не бойся людей, говори с людьми, иди на эфиры, ничего не бойся. Но делай то, что ты должен делать. Ты не можешь увеличивать тарифы людям не из-за того, что это популизм. Будешь увеличивать, когда поднимешь им минималку. Хоть немножко сделай что-то, какие-то реформы, а потом поговорим о тарифе", - пояснил он.

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