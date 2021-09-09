Антирейтинг возглавили Лукашенко и Путин.

81% опрошенных украинцев негативно относятся к российскому президенту Владимиру Путину.

Об этом говорится в результатах проведенного опроса Социологической группы Рейтинг в период со 2 по 4 сентября.

Рейтинг иностранных политиков, в отношении которых граждане Украины высказались наиболее приветливо, возглавили канцлер Германии Ангела Меркель (73% против 19%) и американский президент Джо Байден (64% против 19%).

Социологи отметили, что за последние несколько месяцев отношение к Байдену улучшилось, а к Меркель – наоборот ухудшилось.

Читайте такжеПутин не поедет на Генассамблею ООН, где мог, вероятно, встретиться с Зеленским57% против 19% позитивно настроены и в отношении президента Франции Эммануэля Макрона, еще 23% признались, что не могут оценить иностранного главу или не знают, кто он.

Рейтинг симпатий украинцев замыкает президент Польши Анджей Дуда – 54% против 10%. Не смогли оценить или не знают такого – 37%.

Александр Лукашенко, настаивающий, что он – президент Беларуси, возглавил рейтинг антипатий. 59% респондентов высказались негативно о политике, в то же время 34% – положительно.

Заметно, что рейтинг Лукашенко в Украине в течение 2021 года резко упал – с 45% сторонников до 34%, а за последние два года – в два раза (с 67% до 34%).

Антирейтинг среди иностранных политиков уверенно возглавляет глава Кремля Владимир Путин – 81% против 15%.

Среди кого и как проводили опрос

Специалисты опросили 2500 украинцев в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Опрос проводили методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не более 2,0%. Сроки проведения: 2-4 сентября 2021 года.

Как сообщал УНИАН, в июле 70% украинцев выразили несогласие с тезисами статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В то же время об "одном народе" заявили почти 13% сограждан.

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Автор: Яна Ставская