Такая "щедрость" со стороны России обусловлена тем, что на следующей неделе состоятся очередные выборы в Государственную думу, в которых незаконно примут участие жители оккупированной части Донбасса.

Россия хочет до конца года раздать миллион паспортов на оккупированном Донбассе.

Об этом заявил основатель "Восточной правозащитной группы" (ВПГ) Павел Лисянский, говорится в материале "РБК-Украина".

Такая "щедрость" со стороны России обусловлена тем, что на следующей неделе состоятся очередные выборы в Государственную думу, в которых незаконно примут участие жители оккупированной части Донбасса.

"Путину необходимо показать, что там есть полноценные российские граждане. Что им не просто выдали паспорта, а они выбирали Госдуму РФ. То есть это люди, которые являются полноправными членами Российской Федерации, и она обязана за них заступиться в случае чего", - объяснил Лисянский.

С тех пор, как Россия в 2019 году начала выдавать жителям оккупированных территорий свои паспорта, их получили больше 600 тысяч украинцев. Но по информации правозащитников, эта цифра как минимум на 100 тысяч выше.

При этом в партии Путина "Единая Россия" отказались признавать оккупированный Донбасс частью страны.

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Выборы в Госдуму РФ и реакция Украины

Ранее ЦИК РФ одобрил привлечение жителей ОРДЛО с российскими паспортами к электронному голосованию на парламентских выборах в РФ, которые состоятся 17-19 сентября 2021 года.

МИД Украины призвал Россию отменить решение и выразил решительный протест действиям оккупантов.

По данным СМИ, подконтрольные Кремлю боевики проводят активную кампанию по регистрации жителей на портале "Госуслуг". Кроме того, оккупанты планируют организовать подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

Монопольное положение на агитацию в ОРДЛО имеет только одна партия – политическая сила Владимира Путина "Единая Россия".

8 сентября Верховная Рада призвала мировое сообщество предостеречь РФ от проведения выборов в Крыму и на Донбассе.

Российские паспорта начали раздавать жителям ОРДЛО весной 2019 года после соответствующего указа Путина. Мир не признает их легитимности.

Автор: Денис Прядко