В Будапеште не оценили то, что главу их правительства послали за российским военным кораблем.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Венгрии Жолт Немет отреагировал на заявление главу МИД Словакии Растислава Качара, который послал премьер-министра Орбана на три буквы. Немет посоветовал своему словацкому коллеге обратиться к психиатру.

"Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему крайне срочно посетить психиатра", - сказал венгерский чиновник на брифинге, прямую трансляцию которого вел ресурс Új Szó.

Кроме этого Немет отреагировал и на заявления Качара, высказывания которого направлены на критику Венгрии относительно ее пророссийской политики.

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"Правительство Венгрии однозначно отвергает заявления министра и вызвало посла Словакии в Будапеште", - добавил чиновник.

Напомним, что недавно министр иностранных дел Словакии жестко раскритиковал Россию, Путина и союзников Кремля. В том числе вспомнил и действия Венгрии на в частности Виктора Орбана, написав ему на русском "Иди нах*й".

Также отметим, что в Венгрии не впервые выступают в качестве психологических "экспертов". В июне прошлого года спикер тамошнего парламента заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "личные психологические проблемы".

Венгрия и сотрудничество с Россией

В начале февраля премьер-министр Венгрии заявил, что его страна граничит на Востоке с россиянами.

Также Орбан сообщил, что Будапешт наложит вето на любые энергетические санкции против РФ.

А в январе Венгрия добивалась снятия санкции с российских олигархов.

В октябре прошлого года глава МИД Петер Сийярто прибыл для Москвы для переговоров. Он был единственным среди зарубежных представителей. А недавно в Беларуси заявил, что "войну можно остановить только миром".

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