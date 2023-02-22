Глава парламентского комитета по иностранным делам Венгрии Жолт Немет отреагировал на заявление главу МИД Словакии Растислава Качара, который послал премьер-министра Орбана на три буквы. Немет посоветовал своему словацкому коллеге обратиться к психиатру.
"Я хорошо знаю господина Качера, ведь он был послом в Будапеште и я несколько раз встречался с ним. Должен сказать, что очень обеспокоен его психическим здоровьем. И посоветовал бы ему крайне срочно посетить психиатра", - сказал венгерский чиновник на брифинге, прямую трансляцию которого вел ресурс Új Szó.
Кроме этого Немет отреагировал и на заявления Качара, высказывания которого направлены на критику Венгрии относительно ее пророссийской политики.
"Правительство Венгрии однозначно отвергает заявления министра и вызвало посла Словакии в Будапеште", - добавил чиновник.
Напомним, что недавно министр иностранных дел Словакии жестко раскритиковал Россию, Путина и союзников Кремля. В том числе вспомнил и действия Венгрии на в частности Виктора Орбана, написав ему на русском "Иди нах*й".
Также отметим, что в Венгрии не впервые выступают в качестве психологических "экспертов". В июне прошлого года спикер тамошнего парламента заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "личные психологические проблемы".
Венгрия и сотрудничество с Россией
В начале февраля премьер-министр Венгрии заявил, что его страна граничит на Востоке с россиянами.
Также Орбан сообщил, что Будапешт наложит вето на любые энергетические санкции против РФ.
А в январе Венгрия добивалась снятия санкции с российских олигархов.
В октябре прошлого года глава МИД Петер Сийярто прибыл для Москвы для переговоров. Он был единственным среди зарубежных представителей. А недавно в Беларуси заявил, что "войну можно остановить только миром".