Будапешт, вероятно, попытается заблокировать продление санкций против РФ в марте.

Венгрия по-прежнему добивается вывода из-под общеевропейских санкций девяти россиян, среди которых олигархи Алишер Усманов, Петр Авен и Виктор Рашников. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Венгрия пыталась вывести троицу из-под санкций в последний раз, когда ограничительные меры блока были сняты в сентябре, но быстро отказалась от политического давления", – отмечает издание.

Тем не менее, согласие Венгрии снова потребуется, когда в марте наступит срок для очередного продления санкций. Как заявили журналистам осведомленные источники, Будапешт снова хочет вывести из-под санкций девятерых россиян.

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Так, Венгрия добивается снятия санкций с сестры Усманова Гульбахор Исмаиловой, олигархов Михаила Фридмана, Григория Березкина, Вячеслава Моше Кантора, Дмитрия Мазепина и его сына Никиты.

Война в Украине – позиция Венгрии

Венгрия является самой "проблемной" страной ЕС в вопросе отношения к российскому вторжению в Украину. Хотя власти страны формально осудили агрессию и на словах поддержали Украину, Будапешт регулярно блокировал или затягивал введение жестких санкций в отношении России.

Уже после введения санкций премьер-министр страны Виктор Орбан начал критиковать эти меры и требовать их полной отмены под предлогом того, что Европа якобы страдает от санкций больше, чем Россия.

Также Венгрия отказалась помогать Украине оружием и запретила провоз по своей территории оружия для Украины.

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