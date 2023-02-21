Поставки оружия в Украину затягивают конфликт и оттягивают мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия, напомнил Орбану министр.

Глава МИД Словакии Растислав Качер послал "вслед за российским кораблем" венгерского премьера Виктора Орбана, поддерживающего агрессию Путина.

В Facebook Качер отметил, что восхищается патриотизмом украинцев и их свободолюбием на фоне военных преступлений российской армии.

Министр добавил, что встречался сегодня з украинским коллегой Дмитрием Кулебой, и что увидел единство членов ЕС в поддержку свободы и независимости Украины, и только один член Евросоюза, по его словам, "бредит, что поставка оружия продлевает войну".

Видео дня

Дальше глава МИД Словакии процитировал премьера Венгрии Виктора Орбана, накануне заявившего, что война в Украине - "конфликт двух славянских государств".

"То есть, пускай русские быстро убивают украинцев… Какая гадость. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родившийся на территории современной Венгрии) постыдился бы за таких христиан. В одном я согласен с этими карпатскими коллаборационистами русских агрессоров. Поставки оружия в Украину затягивают конфликт и оттягивают мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия", - написал Качер.

Министр припомнил, как Путин снабжал оружием боевиков в 2014 году, захвативших часть Донецкой и Луганской областей и вторгшихся в Крым. Всех сторонников "русского мира" Качер призвал переезжать в Россию, "где они будут гнить в изоляторах или в ГУЛАГе".

Помимо неонацистов в борьбу за Путина включился и Орбан, добавил министр: "Я пишу эти строки в поезде из Брюсселя в Лондон. Словакия является частью Запада. Сегодня также ЕС и НАТО. Мы являемся частью развитого мира. Я не хочу, чтобы мы "делали как Орбан" и уж точно не были на стороне Путина. Это было бы нашей погибелью. Для путинских коллаборационистов, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины, у меня только одно послание: Идите на *уй!".

Венгрия и Украина - что известно

С начала полномасштабного вторжения правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном делало неоднократные выпады в сторону Украины, играя в интересах Москвы.

Будапешт противится усилению европейских санкций против России, военной помощи Украине и транзиту вооружения для ВСУ через свою территорию.

Венгерские официальные лица также попадали в международные скандалы, публично демонстрируя территориальные претензии к своим соседям, в частности – к Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: