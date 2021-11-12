По словам заместителя представителя РФ при ООН, вторжение никогда не планировалось.

В РФ отреагировали на статью Bloomberg о том, что Россия может планировать вторжение в Украину. В США обеспокоены наращиванием российских войск возле украинской границы, а заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что вторжение не планируется.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Так, в РФ явно испугались кораблей США, которые зашли в Черное море. По словам Полянского, Россия никогда не планировала вторжения в Украину и не будет этого делать, если не будет провокаций.

Что касается информации в Bloomberg о том, что РФ наращивает войска у границы с Украиной, заявил заместитель постпреда при ООН, Москва якобы имеет право собирать войска на любой своей территории.

"Это не территория Украины, это территория России. Если вы... услышите конкретные угрозы, которые звучат в Украине против России, против российской территориальной целостности, то вы поймете, что определенная предосторожность - логичный шаг в такой ситуации", - сказал Полянский, после чего фактически признал, что РФ боится кораблей США в Черном море.

Читайте такжеРоссия использует газ как оружие или нет: мнения США и Украины разошлисьТак, он обвиняет Украину в так называемом "нагнетании ситуации". По словам Полянского, военные корабли США выглядят очень провокационно.

"Не будем забывать, что военные корабли США сейчас находятся в Черном море и действуют очень провокационно. Избегать каждый день прямого столкновения на Черном море очень сложно. Мы предупредили американских коллег, что это провокация", - вскрыл трусость РФ Полянский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черное море стягивают военные корабли США, а глава МИД Украины назвал американский флагман ВМС дополнительными тоннами дипломатии.

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Автор: Полина Кузенко