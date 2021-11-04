Глава МИД Украины назвал корабль Штатов дополнительными тоннами дипломатии.

В Черное море вошел флагман Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки – корабль Mount Whitney.

Об этом сообщили в пресс-службе Шестого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки.

"Корабль Военно-морских сил США USS Mount Whitney (LCC 20) сегодня зашел в Черное море с целью проведения обычных морских операций с нашими союзниками и партнерами НАТО в регионе. Сила ради мира, сильнее вместе", – отмечается в сообщении.

Читайте также"Можем посмотреть в прицел": Путин отреагировал на появление военного корабля США в Черном мореВ свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter приветствовал заход флагмана американского флота в Черное море.

"Добро пожаловать. Украина ранее призывала к усиленному присутствию наших партнеров из США и НАТО. Мы поддерживаем шаги в этом направлении и готовы совместно работать над укреплением безопасности Черноморского региона. Дополнительные 18,400 тонн дипломатии, несомненно, способствуют этой цели", – подчеркнул Кулеба.

Ранее сообщалось, что военные американские корабли стягивают в Черное море для учений с партнерами из Североатлантического альянса (НАТО).

Напомним, в 2014 году Россия захватила украинский Крым, который омывает Черное море, а также начала расшатывать ситуацию на части Донбасса. Российские власти поддержали боевиков, которые создали так называемые "ЛНР" и "ДНР".

Страны-члены Альянса и Европейского Союза выступили против агрессии РФ и начали оказывать поддержку украинским властям. В Черное море уже не раз заплывали корабли НАТО.

Автор: Виталий Саенко