По словам министра иностранных дел, Украина так и не получила технический отчет по катастрофе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Иран по состоянию на конец года не выполнил своих обещаний в деле сбитого иранскими военными самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом Кулеба сказал в интервью ТСН.

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"Я бы хотел, чтобы мы вышли на конкретные результаты в переговорах с Ираном о нашем сбитом самолете. Несмотря на все наше давление, несмотря на все наши попытки вести переговоры и так, и так, по состоянию на конец года иранская сторона все-таки не выполнила те обещания, которые она давала. Мы так и не получили, например, технический отчет о катастрофе, и не смогли продвинуться в переговорах. То есть, много было сделано, мы далеко продвинулась, но недостаточно для того, чтобы выйти на тот результат, которого мы ожидали", - заявил Кулеба.

Также министр сообщил, когда Украина будет обращаться в Международный суд Организации Объединенных Наций по делу сбитого самолета МАУ.

"Любое терпение имеет предел. И наше, в частности. Но мы можем перейти к фазе судебного разбирательства, только если поймем, что все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном исчерпаны. И понять это должна не только Украина, но и другие пострадавшие страны. Я подчеркиваю, что в процессе переговоров с Ираном Украина не действует сама. Мы являемся лидером команды пострадавших стран и выступаем от их имени. Поэтому это должно быть наше общее решение", - добавил министр.

Сбитие Ираном самолета МАУ и расследование

8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

В июле Иран передал бортовые самописцы с самолета во Францию для проведения исследований.

19 октября в Тегеране заместитель министра иностранных дел Евгений Енин встретился с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. После встречи Енин сообщил, что Иран готов обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ, независимо от их гражданства. Однако 9 декабря Енин заявил, что Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.

Также, по его словам, Украина обратится в Международный суд ООН, если переговорные возможности с Ираном будет исчерпаны.

В середине декабря в Канаде выразили позицию, что расследование Ираном катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" не вызывает доверия.

22 декабря иранское информагентство Tasnim сообщило, что иранские следователи в ходе видеоконференции предоставили представителям других стран, чьи граждане стали жертвами катастрофы, технический отчет о сбитии самолета МАУ.

23 декабря Енин заявил, что Украина не получала от Ирана отчет о сбитии самолета.

24 декабря Кулеба выразил обеспокоенность, что Иран медлит с переговорным процессом. Он также сказал, что Украина не получила от Ирана технический отчет о самолете МАУ.

28 декабря в Иране вновь заявили, что передали Украине технический отчет о сбитии самолета МАУ.

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Автор: Виталий Саенко