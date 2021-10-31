Среди подарков – билеты на футбол, скидки в фитнес-клуб и iPhone 13.

В Харькове в день внеочередных выборов городского головы работают локации, где за фото рядом с избирательным участком выдают подарки.

Как сообщает Гражданская сеть ОПОРА среди подарков – билеты на футбол, каток, скидки в фитнес-клуб и другие.

"Анонсирование этого мероприятия происходило на сайте политической партии, чей кандидат участвует в выборах. Официально мероприятие организовано городскими молодежными организациями", - говорится в сообщении.

Для участия конкурсе необходимо сделать селфи на фоне номера избирательного участка, где голосовал харьковчанин, и показать его в одной из 9 специальных локаций города.

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Отмечается, что при этом все участники конкурса могут выиграть еще и iPhone 13, розыгрыш которого состоится сразу после закрытия избирательных участков — в 20:10 на главной сцене Парка Горького.

По словам координатора наблюдения Гражданской сети ОПОРА за выборами в Харьковской области Николая Зинченко, подобные мероприятия организуют для мобилизации избирателей и улучшения явки.

"Однако назвать такие технологии добродетельными трудно. Ведь информацию распространяют ресурсы, связанные с конкретным кандидатом и политической партией, выдвинувшей этого кандидата", — отметил Зинченко.

Выборы мэра Харькова

В Харькове в воскресенье, 31 октября, проходят внеочередные выборы городского головы. На пост мэра города претендуют 10 кандидатов.

Внеочередные выборы назначены в связи со смертью в декабре 2020 года мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Автор: Светлана Макринская