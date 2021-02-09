Тимошенко говорит, что голосование пройдет осенью.

Следующие выборы городского головы Харькова, которые из-за смерти Геннадия Кернеса будут внеочередными, состоятся осенью 2021 года.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Радио НВ.

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Законодательство предусматривает две даты для проведения внеочередных выборов: последнее воскресенье марта или октября. Тимошенко пожаловался на "чехарду с документами", из-за которой в конце января Верховная Рада не смогла получить свидетельство о смерти Кернеса и назначить выборы на весну.

"Я думаю, из-за того что там была какая-то чехарда с документами, они (документы, - УНИАН) не зашли в Верховную Раду, выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы согласно законодательству будут осенью", - отметил он.

Выборы мэра в Харькове: что было раньше

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" с сентября 2020 года.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря Кернеса похоронили в Харькове. До этого прошла церемония отпевания мэра Харькова в Благовещенском соборе и прощание в одном из театров города.

Закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее чем на 15-й день, человек, который выполняет его полномочия (секретарь горсовета), обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Харьковская прокуратура открыла уголовное производство из-за объявления Кернеса мэром, когда тот еще лечился в Германии.

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Автор: Юрий Годован