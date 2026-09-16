Запасов некоторых лекарств осталось на несколько недель: аптекари рассказали, что будет с ценами

Фармацевтический рынок находится под государственным регулированием, а стоимость отдельных лекарств формируется под влиянием целого ряда факторов.

Последние удары Российской Федерации по логистическим центрам привели к значительным потерям для украинской фармацевтической отрасли. Об этом УНИАН рассказала коммерческий директор сети аптек "АНЦ" Яна Середа.

"Для аптечного ритейла важны не только прямые убытки. Когда уничтожается крупный логистический узел, последствия ощущает вся цепочка: производитель – импортер – дистрибьютор – аптека. Приходится перенаправлять товар, менять маршруты, перераспределять остатки между регионами", – говорит менеджер.

В то же время она отметила, что рост убытков не означает немедленного повышения цен на лекарства. Дело в том, что фармацевтический рынок в значительной степени регулируется государством, а стоимость конкретного препарата формируется под влиянием многих факторов, среди которых закупочная цена, курс валют для импортных лекарств, расходы на логистику и условия поставки.

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В то же время, по словам Середы, возможен дефицит отдельных наименований препаратов в аптеках, хотя о системном дефиците лекарств говорить не приходится.

"Профильные ассоциации уже фиксируют в некоторых регионах сокращение запасов отдельных препаратов до двух-трёх недель, задержки поставок, а также брак отдельных препаратов, в том числе тех, что входят в программу "Доступные лекарства", – говорит коммерческий директор сети аптек.

По её словам, сегодня основной риск заключается не в том, что в Украине может возникнуть общий дефицит лекарств, а во временном отсутствии конкретного препарата определённого производителя в отдельной аптеке.

Наиболее сложной традиционно остается ситуация в прифронтовых общинах и небольших населенных пунктах. Помимо логистических трудностей, там возникают дополнительные ограничения, связанные с безопасностью, повреждения инфраструктуры, перебои с электроснабжением. Также на этих территориях в целом действует меньшее количество аптек.

Проблемы с доступом к рецептурным лекарствам

Длительные воздушные тревоги могут приводить к переносу приёмов, образованию очередей и затруднять работу медицинских учреждений. В связи с этим в некоторых городах или отдельных медучреждениях вполне могут возникать организационные проблемы.

В то же время, по словам Середы, утверждение о том, что для получения нового рецепта пациент обязательно должен лично посетить врача, не соответствует действительности.

"В Украине врач во многих случаях может выписать электронный рецепт дистанционно. Особенно это актуально для пациентов с хроническими заболеваниями и при продолжении уже назначенного лечения", – отмечает менеджер.

Она указала, что в этом случае соответствующий диагноз и предыдущие назначения должны быть зафиксированы в электронной системе здравоохранения.

"Мы не видим системной проблемы, когда люди массово не могут получить рецептурные лекарства именно из-за необходимости физически обновлять рецепты. Но отдельные случаи задержек из-за опасений, перенесенных приёмов или недоступности врача возможны", – добавляет Середа.

Со стороны аптек рецепт остается обязательным в случаях, предусмотренных законодательством. Фармацевт не может самостоятельно заменить врача и отпустить рецептурный препарат без соответствующего назначения.

Сегодня в АНЦ не наблюдают панической скупки лекарств населением. Зато меняется сам подход к их приобретению. Все большее значение приобретают онлайн-заказы, самовывоз и доставка лекарств. В условиях войны это уже не только вопрос удобства: цифровые сервисы фактически становятся дополнительным способом обеспечить физический доступ к необходимым препаратам.

Россия уничтожает склады с лекарствами – последние новости

3 сентября россияне нанесли удар по одному из крупнейших специализированных фармацевтических складов Украины – логистическому комплексу ООО "ХФК "Биокон"" в Бориспольском районе Киевской области. По информации СМИ, в результате атаки на складе были уничтожены значительные запасы продукции западных фармацевтических компаний, в частности Pfizer, Novartis, Roche, Teva и AstraZeneca. Сумма нанесенного ущерба может достигать миллиардов гривень.

В Teva отмечали, что склад компании в Украине дважды подвергся ударам в результате российской атаки. При этом Teva продолжит работу, несмотря на существующие риски.

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