Украинские СМИ были использованы «в темную» в информационной компании по вероятной отставки Арсена Авакова с должности главы МВД, которая является манипуляцией.

Об этом народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Швец заявил журналистам в Киеве.

"Я впервые услышал информацию о вероятной отставке Авакова в СМИ. Я удивился и подумал: «что это такое?». Всегда есть риск того, что средства массовой информации будут использованы для определенных манипуляций с разной целью. При этом не всегда СМИ в курсе, что их используют «в темную»», - сказал он.

При этом Сергей Швец подчеркнул: «Я не буду заниматься конспирологией и делать неосторожные заявления, потому что они в первую очередь вредят президенту».

Нардеп также отметил, что на заседаниях парламентской монобільшості вопрос отставки Арсена Авакова не обсуждался.

Ранее нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Арсен Аваков соответствует занимаемой должности и занимает ключевое место в конструкции безопасности Украины.

"Сейчас вопрос отставки Авакова не стоит. И наша фракция его не обсуждала. Если у кого есть какие-то амбиции, эмоции или желания, только потому, что кому-то кажется, что Аваков получает слишком много влияния, как глава МВД, то это большая ошибка. Я рассматриваю Авакова, не как человека, фамилию, а как элемент национальной безопасности», - подчеркнула нардеп.

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Автор: Григорий Бондарь