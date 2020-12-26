18 декабря местная прокуратура открыла дело в связи со старинной украинской иконой, которую Додик подарил Лаврову.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине призывает страну вернуть Киеву древнюю икону, которая была вывезена из оккупированного Луганска, а потом подарена российскому главе МИД Сергею Лаврову.

Читайте такжеВ МИД отреагировали на заявления Лукашенко о "тоннах оружия из Украины" (видео)

Об этом в комментарии УП сообщил украинский посол в Хорватии и по совместительству в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич.

Также дипломаты поинтересовались у Сараево обстоятельствами перевозки памятки.

Но четкого ответа украинская сторона до сих пор не получила, что дает основания считать перемещение иконы незаконным.

"А если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй – вернуть ее Украине", – заявил посол.

Что этому предшествовало

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело в связи со старинной украинской иконой, которую Додик подарил Лаврову.

Лавров посетил Сараево 14 декабря. Тогда же Додик подарил Лаврову старинную икону.

Из ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска.

Посольство Украины запросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

25 декабря посол Боснии в России сообщил, что украинская икона вернулась в Боснию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН