Терехов 17 декабря подтвердил готовность полностью приступить к исполнению обязанностей городского головы.

Смерть Геннадия Кернеса в немецкой клинике 17 декабря вызвала волну обсуждений в сети и кулуарах политиков, поскольку политик часто попадал в громкие скандалы и резко высказывался относительно коллег.

На место бессменного мэра пока пришел его соратник и секретарь городского совета Игорь Терехов. Существует вероятность, что он сядет в кресло главы надолго. Что сегодня утром подтвердила и общественная деятельница Ольга Айвазовская.

"Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит относительно этого, не факт, что выборы городского головы Харькова пройдут в ближайшее время", – отметила она.

Сам Терехов на заседании Харьковского городского совета 17 декабря подтвердил готовность полностью приступить к исполнению обязанностей. И даже раздал первые задания.

Игорь Терехов - коренной харьковчанин. Имеет диплом инженера-строителя и магистра государственного управления. В 2007 году указом Ющенко получил звание Заслуженного экономиста Украины.

После окончания инженерно-строительного института успел поработать в «Укркондиционере», затем назначен председателем совета акционеров завода «Кондиционер». С 1999 по 2006 годы работал начальником управления по вопросам предпринимательства, начальником управления потребительского рынка ГУ экономики и коммунального имущества Харьковской мэрии.

Как Игорь Терехов пришел в политику

Согласно открытым данным, Терехов является фактически локальным политиком. Свои первые шаги в этой сфере он делал именно в родном Харькове. Правда, в 2006 году Терехов баллотировался по списку от «Нашей Украины» в Верховную Раду, однако попытка была неудачная.

В 2007-м почти месяц (с 1 по 30 марта) продержался на должности заместителя председателя Харьковской ОГА.

С 2015-го был заместителем мэра Харькова, баллотировался также в областной совет. На очередных местных выборах 25 октября он опять баллотировался в мэрию: был "вторым" в списке после Кернеса в партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Активисты движения ЧЕСНО отнесли в его к гречкосеям. Политик неоднократно попадался на организации агитационных событий, а во время пандемии даже успел надарить харьковчанам пасхальные куличи со своим именем.

Связи с большой политикой и друг Кернеса

17 декабря в Facebook Игорь Терехов написал, что искренне сочувствует потере друга. Чиновник занимался вопросами развития и обеспечения жизнедеятельности города в первую каденцию Кернеса. Терехова можно назвать одного из создателей так называемого "харьковского чуда" – превращения постсоветского города в современный город с презентабельной инфраструктурой и неплохими зелеными зонами.

Также Игорь Терехов вошел в близкий круг мэра Харькова и подружился с российско-украинским олигархом Павлом Фуксом. Именно последний, кстати, один из первых сообщил о смерти главы города.

Однако еще в 2007 году местные СМИ называли Терехова человеком Авакова, именно с его протекцией тот баллотировался в парламент от "Нашей Украины". Отношения ослабли после того, как Авакову – губернатору региона – пришлось бежать за границу от режима Януковича, а Терехову входить в круг Добкина и Кернеса.

За время отсутствия Кернеса Терехов не растерялся и фактически руководил городом, а также стал лицом избирательной кампании политической партии городского головы.

9 декабря протеже Кернеса по представленной электронной подписи больного политика и согласию депутатов был избран секретарем мэрии.

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Автор: Яна Ставская