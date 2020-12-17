В клинике в Берлине Кернес лечился с сентября.

Полномочия городского головы Харькова в связи со смертью Геннадия Кернеса переходят к секретарю мэрии.

Об этом в Facebook сообщила общественная активистка Ольга Айвазовская.

"Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае увольнения с должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета", – написала она.

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Не позднее чем на 15-й день лицо, осуществляющее полномочия мэра, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Однако само объявление может состояться нескоро, уверена она. Ведь депутаты рассматривают ходатайство в течение 90-дневного срока. Иногда эта процедура не была выполнена годами.

"Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит относительно этого, не факт, что выборы городского головы Харькова пройдут в ближайшее время", – говорится в сообщении.

Утром 17 декабря стало известно, что Геннадий Кернес умер в берлинской клинике «Шарите», где он проходил лечение от коронавируса и обострений хронических болезней.

Накануне его окружение подтвердило, что у политика отказала еще одна почка, из-за чего медики перевели его на 100% диализ.

В Германии Кернес находился с сентября. С тех пор СМИ неоднократно распространяли слухи о его смерти. Однако это не помешало больному в очередной раз победить на местных выборах. 4 ноября его официально объявили мэром Харькова, позднее открыли первую сессию городского совета, несмотря на отсутствие главы.

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Автор: Яна Ставская