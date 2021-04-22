Резников призвал украинцев "заниматься мирной жизнью".

Войны между Украиной и Россией не будет, считает вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников.

Об этом он заявил на брифинге в Николаеве, пишут "Никвести".

По словам чиновника, у украинцев сейчас "огороды по графику".

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"Наверное, есть напряжение в обществе и очень часто меня спрашивают, будет ли война или не будет, учитывая скопление российских войск вдоль наших границ, оккупированного Крыма и линии соприкосновения. Я вам скажу так - я очень позитивно настроенный человек, войны не будет и ее не должно быть. У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине. И надеюсь, такие же настроения у россиян", - заявил он.

Резников также отметил, что не ждал ответа от Путина на предложение Зеленского о встрече на Донбассе.

"Поэтому еще раз повторяю - войны не будет. Это главное. Идите копайте огороды, празднуйте Пасху, занимайтесь мирной жизнью", - сказал он.

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Автор: Юрий Годован