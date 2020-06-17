Омелян объяснил, почему в Украине не был реализован обещанный им проект Hyperloop

Экс-министр говорит, что сейчас у проекта нет политической поддержки.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, почему в Украине не был реализован проект Hyperloop.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZIK.

Экс-чиновник отметил, что идея относительно Hyperloop имела целью привлечь Украину в число передовых государств, которые разрабатывают современные виды транспорта.

"Мы собрали вместе кусочки мозаики, которые присутствовали в Украине. Hyperloop – это металлическая труба, внутри которой атмосферный воздух разрежен почти до вакуума. И принцип манглева, то есть поезд не касается рельсов, летает капсула со скоростью 1200 километров в час", – напомнил он.

При этом Омелян отметил, что в Украине производят трубы, кроме того, есть достижения в космической отрасли. "Мы планировали начало проекта тестовой площадки на конец 2019 года", – заявил он.

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Он уточнил, что в проекте были задействованы около десятка украинских и иностранных компаний. По словам Омеляна, поскольку при действующей власти нет политической поддержки проекта, то им никто не занимается.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян пояснил, что делал громкие заявления о скором тестировании в Украине Hyperloop для того, чтобы "украинцы поверили в себя".

Hyperloop – проект вакуумного скорого поезда, предложенный в 2012-2013 годах Илоном Маском. Наиболее активно им занимаются компании Virgin Hyperloop One и Hyperloop Transport Technologies.

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