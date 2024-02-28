Буквально на следующий день после задержания польскими правоохранителями вблизи польско-беларуской границы украинской съемочной группы, которая делала материал о транзите товаров из России и Беларуси через границы Польши, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о возможном прекращении двусторонней торговли с... Украиной.

Украинская тема очень благоприятна для манипуляций и понятно, что поляки (и не только поляки) будут ее использовать, чтобы отстаивать свои узкокорпоративные или, по-другому, "шкурные" интересы. Это - ожидаемая история. И было понятно, что рано или поздно ее начнут качать по-максимуму.

На самом деле это характерно не только для Польши, а для многих европейских стран

При этом, в Польше закрывают глаза на то, что у них происходит с Беларусью или Россией. То есть, формально они выступают против РФ и поддерживают Украину, однако отдельные компании занимаются торговлей с Россией. И пока это не становится публичным, на это никто внимания не обращает.

На самом деле это характерно не только для Польши, а для многих европейских стран. Мы знаем, что после каждого пакета санкций Россия находит какие-то лазейки, создает какие-то подставные компании, и через эти компании завозит необходимую продукцию откуда надо и туда, куда надо. Да, не в таких масштабах, как раньше, но тем не менее.

А нам в этой ситуации следует научиться жестко отстаивать свою позицию. Даже если она будет не сильно популярно выглядеть с точки зрения поддержки Украины некоторыми нашими партнерами в войне против РФ. Простыми словами - нам надо не забывать о собственных национальных интересах и отстаивать их всеми возможными способами, которые есть.

Польша сейчас оказалась в не очень хорошей истории

Первый главный способ - это, в том числе, обращение к европейским институтам. Поскольку ситуация, например, с Польшей по блокированию пунктов пропуска на границе является нарушением, по меньшей мере, двух международных соглашений: соглашения об ассоциации и соглашения о беспошлинном транзите грузового транспорта. Оба эти соглашения Украина выполняет, и если Польша это нарушает, то Украина должна обратиться в европейские институты и привлечь Польшу к ответственности, или сделать так, чтобы польские протестующие не мешали транзиту украинских товаров. Других вариантов здесь нет.

При этом следует учитывать, что провокации польских протестующих на границе с Украиной информационно подхватывает Россия. Возможно, среди польских протестующих есть отдельные "полезные идиоты", которых РФ использовала "в темную" (пару людей, которые имели отношения с РФ, называли в медиа). Однако это явно не чисто российская история - российская пропаганда только активно раскручивает ее в публичной плоскости. В этом контексте Украине следует требовать максимального наказания этих конкретных людей и постоянно поднимать тему о том, что возможность для российского влияния на польско-украинские отношения дают именно такие действия польских протестующих.

Польша сейчас оказалась в не очень хорошей истории. Туск ранее говорил, что было бы идиотизмом, если бы Украина и Польша поссорились, ведь это было бы в интересах РФ... Но здесь все просто: не подыгрывайте РФ, и все будет нормально. Это вопрос не к Украине.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог