Журналисты возмущены, что все произошло на фоне блокирования украинской границы польскими фермерами.

В Польше правоохранители задержали украинскую съемочную группу вблизи польско-беларуской границы. Как пишет "Украинская правда", ее журналисты делали материал о транзите товаров через границы Польши с Россией и Беларусью.

Журналист Михаил Ткач рассказал, что он вместе со своим оператором находился возле польско-белпруской границы, когда к ним подъехали польские полицейские и показали значок.

"Мы показали наши документы и удостоверения журналистские. Они начали хватать наши камеры, обыскивать. Далее нас привезли в комендатуру. Около 10 человек начали обыскивать нашу машину, нас, выбросили наши вещи на капот, забрали все карточки памяти с камер, забрали все телефоны, документы", - рассказывает Ткач.

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"Украинская правда" отмечает, что в польской комендатуре украинцев допрашивали не только местные полицейские, но и представители "спецслужбы" - какой именно, не уточняется. По словам журналиста, на допросе они рассказали, что являются представителями СМИ и снимают материал о торговле Польши с Россией и Беларусью, в частности о поставках российской сельхозпродукции в Польшу транзитом через Беларусь.

"Было видно, что представители польской спецслужбы испугались. Они начали меня спрашивать, кто еще об этом знает, знают ли об этом украинские чиновники, украинское правительство. Расспрашивали, кто наши источники, как мы об этом узнали, сколько времени мы работаем над этой темой", - рассказывает Ткач.

По данным "Украинской правды", журналиста и его оператора удерживали в комендатуре не менее 4 часов, а отпустили "только после разрешения сверху". Также издание утверждает, что все это время украинским журналистам не позволяли никому позвонить и расспрашивали, будут ли они рассказывать публично о своем задержании.

Издание утверждает, что, получив обратно свою аппаратуру, журналисты заметили, что часть отснятых материалов была удалена с карт памяти. Также было повреждено зарядное устройство. Сейчас журналисты общаются с адвокатами.

"Мы возмущены этой ситуацией, которую удалось нормализовать только после огласки и при поддержке посольства Украины в Польше. Команда УП благодарит посла и консула за быструю реакцию и неравнодушие", - заявила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.

Ситуация на польско-украинской границе

Как писал УНИАН, польские фермеры с осени прибегают к протестным акциям на границе с Украиной, время от времени блокируя пограничные пункты пропуска.

Польские фермеры требуют запрета на украинский аграрный экспорт в ЕС, с которым они не в состоянии конкурировать. Правительство Польши фактически встало на сторону фермеров. Власть не только не противодействует протестующим, но и озвучивает их требования от своего имени на международном уровне.

В феврале эти протесты приобрели новую, более агрессивную форму. Польские фермеры начали высыпать украинское зерно из грузовиков и грузовых вагонов железной дороги. Поэтому польским официальным лицам пришлось извиняться перед Украиной.

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