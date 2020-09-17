Глава МИД подчеркнул, что законодательство Украины должны уважать все, независимо от гражданства, вероисповедания, принадлежности к тому или иному культурному течению.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил дипломатам минимизировать любые недоразумения относительно недопуска в Украину хасидов, находящихся на территории Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал в Киеве во время совместной онлайн-конференции с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой.

Кулеба отметил, что законодательство Украины должны уважать все, независимо от гражданства, вероисповедания, принадлежности к тому или иному культурному течению.

"Действительно, была создана кризисная ситуация, но не на всей украинско-белорусской границе, я хочу подчеркнуть, а только в пункте пропуска "Новые Яриловичи". Когда мы посмотрели на всю карту наших пунктов пропуска с Беларусью, то ни в одном другом пункте такой кризисной ситуации не было, более того, некоторые иностранные граждане прибывали на границу, видели, что не могут въехать в Украину, разворачивались и ехали обратно. Все было спокойно и цивилизованно", - подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что этот вопрос вчера обсуждался с белорусской стороной.

"Мы доказали четко ту позицию, которую я только что озвучил. Напоследок, с Израилем мы тоже на связи, и я по всем дипломатическим каналам дал поручение работать для того, чтобы минимизировать любые недоразумения по этому вопросу", - сказал он.

Хасиды на границе: что было до этого

Летом МИД Израиля призвал украинские власти принять меры для недопущения массовых собраний людей в Умани, чтобы не способствовать распространению коронавируса.

18 августа правительства Украины и Израиля в совместном заявлении призвали хасидов из-за угрожающей эпидемической ситуации воздержаться от посещения Умани, которую они посещают ежегодно по случаю иудейского нового года - Рош ха-Шана.

27 августа Кабмин установил запрет на въезд иностранцев с 00:00 29 августа по 00:00 28 сентября.

15 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении зеленого коридора для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в Умань.

16 сентября в Офисе президента Украины призвали власти Беларуси не распространять ложные обнадеживающие заявления для хасидов, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины может быть открыта для иностранцев.

В Офисе президента отметили, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах.

16 сентября Кабинет министров Украины принял решение о закрытии пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью в Черниговской области.

По информации ГПСУ, по состоянию на утро 17 сентября на направлении пункта пропуска "Новые Яриловичи" оставались более 1 тыс. хасидов, прошедших процедуры пограничного контроля на выходе из Беларуси, которые находятся у линии государственной границы Украины и все же планируют пересечь ее, несмотря на ограничения.

В 2019 году на празднование 5780-го иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умань прибыли более 30 тыс. паломников. В этом году празднование начинается вечером в пятницу, 18 сентября, и завершается вечером в воскресенье, 20 сентября.

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Автор: Виталий Саенко