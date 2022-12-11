Украинские парламентарии должны осторожно выбирать слова и не позволять себе влиять на внешнеполитический курс всего государства, считает бывший советник украинского лидера.

Неосторожные слова украинских политиков в перспективе ставят под угрозу безопасность народа Украины и будущее украинских детей.

Такое мнение высказал Игорь Новиков, советник Президента Украины в 2019-2020 годах, приведя в пример народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, который, самовольно выступив в парламенте Косово, призвал Украину признать его независимость от Сербии, и заявил, что сделает все возможное, чтобы посодействовать этому, хотя не был уполномочен представлять украинскую позицию ни в самом Косово ни в любой другой стране.

"Сейчас, во время самых сложных испытаний в истории нашего государства, украинцам необходимо понять одну вещь – мир намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд . Независимая Украина родилась в мире, оставившем позади биполярную систему, в которой все подчинялось логике противостояния двух гегемонов. Сейчас на смену пришла пестрая мозаика национальных государств, каждое из которых имеет собственные интересы, которые довольно часто вступают в противоречие друг с другом. Проблема заключается в том, что в то же время все эти государства взаимосвязаны мощными экономическими и торговыми связями, порожденными глобализацией, что еще больше усложняет поиск баланса между защитой национальных интересов и обеспечением экономического роста и благосостояния граждан", - отметил Новиков в своем посте на странице в социальной сети Facebook.

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По словам экс-советника президента, раньше украинцы достаточно легко игнорировали эти процессы, поскольку они не влияли на их повседневную жизнь.

"Нам может быть вполне понятно, что правда на нашей стороне в этой войне. Но даже если другие народы согласны с нами, у всех них есть свои проблемы, которые они пытаются решить. Простой пример, который состоялся на наших глазах – Косово. Западные державы в свое время решили, что самым простым путем обеспечить мир в регионе будет признать независимость государства косовских албанцев. У Сербии есть свои аргументы против этого решения.

Для Украины проблема заключается в том, что если мы официально признаем Косово, даже несмотря на то, что на этом не настаивают наши западные партнеры, то мы неизбежно дадим аргумент нашим врагам, что этот кейс можно распространить на Крым.

Мы можем прекрасно понимать исторический контекст этих событий, иметь собственное мнение, но любое хаотическое вмешательство в события на Балканах, вроде недавних громких заявлений Алексея Гончаренко, играет исключительно в интересах врага, который является очень заинтересованным не только в получении аргументов относительно оккупации Крыма, но и в возобновлении противостояния между Косово и Сербией, которое почти гарантированно отвлечет от Украины внимание и оставит нас без дополнительных поставок оружия", - подчеркнул Новиков.

По его мнению, несмотря на демократический строй, государство Украина не должно позволять влиять на его внешнеполитический курс внутренним игрокам:

"Источником внешнеполитических решений должен быть президент Украины, который был избран гражданами, имеет политическую легитимность и берет на себя полную ответственность за последствия принятых решений. Мы все находимся в одной лодке. Попытки влиять на внешнеполитические решения, ради усиления собственных политических позиций, могут представлять прямую угрозу национальной безопасности".

При этом Новиков отметил, что, несмотря на одобрение курса большинством украинских элит, часть из них неудовлетворена своим статусом и готова поставить собственные интересы выше безопасности и благосостоянии своих граждан. И такая ситуация, по его мнению, касается не только Украины.

"Так, например, некоторым американским политикам на самом деле совсем не интересна прозрачность поставок оружия – для них это лишь возможность поставить под сомнение существующий в Соединенных Штатах Америки внешнеполитический консенсус, который обеспечивает стабильность страны и, соответственно, препятствует попыткам радикалов получить политическую власть. Для нас это вопрос от которого зависит будущее нашего государства. Для них всего лишь удобная заколка, которой можно оправдывать надуманные претензии, почему самая богатая держава мира не должен тратить мизерные для нее средства для обеспечения геополитической стабильности Европы, что полностью соответствует американским национальным интересам.

Мир сложный, и Украина должна быть гибкой если хочет выжить. Никакие обиды и претензии не стоят того, чтобы поставить под угрозу безопасность нашего народа и будущее наших детей. У нас еще будет время провести оценку принятых решений, когда это все закончится, и сделать выводы. А пока, как говорил Уинстон Черчилль, если ты оказался в аду, то продолжай идти. Извините, но наболело. Укрсрачпостач бесит...", - резюмировал Новиков.

Что говорил Гончаренко в парламенте Косово

Напомним, в конце октября депутат Алексей Гончаренко с трибуны Ассамблеи частично признанного Косово провозгласил, что Украина должна признать независимость этой территории от государства Сербия, и пообщал лично помочь вхождению Косово в ПАСЕ.

Гончаренко, ставший первым украинским политиком, выступившим в косовском парламенте, также сравнил войну в Украине с событиями в Косово:

"Несколько украинских солдат погибли в Косове в составе миссии KFOR, они сражались за безопасность Косова и Европы. Мы чувствуем себя так же, потому что, к сожалению, в Косове происходил геноцид. Народ Косова боролся за независимость, и мы боремся за независимость уже не впервые за последние 100 лет, и на этот раз мы победим"

После этого визита в Раде уточнили, что никакие органы власти в Украине не уполномочили Гончаренко представлять позицию Украины и её парламента в Косово или любой другой стране, и что поездка Гончаренко была его личной инициативой, носившей исключительно частный характер.