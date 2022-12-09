В Белграде заявили, что власти Косово осуществили "незаконные и насильственные действия, направленные на оккупацию севера Косово и Метохии".

После того, как подразделения полиции Косово вошли в северные регионы, в Сербии пригрозили возможным введением в провинцию своих подразделений силовых структур.

Как пишет "Балканский обозреватель", соответствующее заявление сделал руководитель Управления по делам Косова и Метохии правительства Сербии Петар Петкович на экстренной пресс-конференции в Белграде.

Он подчеркнул, что косовские власти осуществили "незаконные и насильственные действия, направленные на оккупацию севера Косово и Метохии".

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"По нашим данным, более 300-350 полицейских, некоторые патрулировали в бронежилетах, некоторые члены ROSU (отряд специального назначения полиции Косово) с длинными стволами, в полном военном снаряжении и с бронетехникой около 20:30 вторглись на север Косово..., затем заблокировали всю Косовскую Митровицу", – заявил Петкович.

По его словам, цель премьер-министра Косова - "длинными стволами заставить провести незаконные выборы" в четырех муниципалитетах на севере Косово.

"Учитывая то, что Курти (премьер-министр Косово. - Ред.) хочет спровоцировать насилие и изгнать сербов из Косово и Метохии, Белград рассмотрит возможность возвращения до 1000 сотрудников наших сил безопасности в Косово и Метохию согласно резолюции 1244 (Совета Безопасности ООН. - Ред.). Мы не допустим еще одной "Бури" (военная операция Хорватии 1995 года против сербских образований. - Ред.), изгнания наших людей и страданий нашего народа в Косово и Метохии", - сказал он.

По словам Петковича, нормы резолюции 1244 позволяют вернуть Белграду в Косово согласованное количество военного и полицейского персонала для поддержания связи с международной гражданской миссией и международными силами безопасности, разминирования, охраны сербских святынь, несения службы на пограничных пунктах.

Ситуация в Косово: что известно

Бывшая сербская провинция Косово в 2008 году провозгласила независимость в одностороннем порядке.

Для проезда через Сербию косовским албанцам до сих пор нужны были временные сербские документы для въезда-выезда. Сербские пограничные органы часто затрудняли выдачу таких документов албанцам, работающим в странах Европы. Президент Сербии Александар Вучич по этому поводу заявил, что Сербия не признала Косово. По его словам, речь идет лишь о предоставлении косовским албанцам свободы передвижения.

Стороны до сих пор не урегулировали дело номерных знаков. Когда проезжают через Сербию, косовские албанцы вынуждены пользоваться временными сербскими знаками. Косовские сербы после возвращения из Сербии так же должны на границе поставить на автомобили косовские номерные знаки.

Непризнание личных документов и номерных знаков в прошлом несколько раз приводило к недоразумениям и блокады границы, Сербия называет административной линией. Косовское правительство сообщило, что после 1 сентября не будет пропускать на территорию Косово машины с сербскими номерными знаками.

31 июля на севере Косово начались вооруженные столкновения из-за изменений правил проезда в Косово.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, мол, армия Косово якобы собирается напасть на сербов на севере страны. Позже он выступил с обращением и сказал, что Сербия "будет искать мира".

После этого последовало заявление контингента KFOR о готовности вмешаться в назревающий конфликт, если стабильность северных регионов Косово окажется под угрозой.

Ранее на этой неделе Вучич пообещал спасти сербов, которые проживают в Косово собственными силами. Президент обвинил НАТО, что военные не хотят этого сделать.

Позже стало известно, что Сербия и Косово достигли договоренности относительно личных удостоверений граждан.

В Косово живут примерно два миллиона человек, в том числе 120 тысяч сербов.

Известно, что на 18 декабря в четырех северных районах власти Косово назначили проведение внеочередных выборов после того, как местные руководители-сербы подали в отставку из-за несогласия с требованиями Приштины о перерегистрации автомобилей с сербских на косовские номера.

8 декабря спецназовцы частично признанного Косово на бронированных автомобилях зашли на территорию муниципалитета Северная Митровица, где большинство населения составляют сербы, чтобы "обеспечить безопасность".

Несколько дней назад полиция насильно зашла в избирательные органы муниципалитетов на фоне предстоящих перевыборов.

Партия "Сербский список", которая тесно сотрудничает с Белградом, объявила бойкот выборам. В таком случае шансы на победу имеют сербы, ориентированные на сотрудничество с Приштиной.

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