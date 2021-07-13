Мендель заявила, что после Революции Достоинства в прессе не утихали коррупционные скандалы окружения Порошенко.

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель выложила новый фрагмент своей книги "Каждый из нас – президент", в которой вспомнила коррупционные скандалы времен президентства Петра Порошенко, согласилась с мнением о россиянах-государственниках и похвалила Владимира Зеленского.

Отрывок она опубликовала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в 2016 году ей представилась возможность общаться с международным корреспондентом. Он якобы заявил, что у политиков РФ, в отличие от украинцев, есть "незыблемые ценности", в частности государственность.

"Украинские политики не имеют ценностей. Они готовы пообещать все что угодно, даже противоречивые вещи, лишь бы оставаться дальше в политике". Он был прав, и мы оба это знали", – цитирует Мендель отрывок.

Читайте такжеЗеленский иронично прокомментировал статью Путина о " единстве россиян и украинцев"Мендель заявила, что после Революции Достоинства изменения были медленными, в прессе не утихали коррупционные скандалы окружения тогда президента Петра Порошенко: "а Петр Порошенко и его команда оставались мелкими советскими ворами, которые дорвались до бюджетного корыта. Пафосные лозунги не могли скрыть от западных журналистов советские привычки, закомплексованные реакции и плохо наигранную ложь".

Также экс-спикер Зеленского отметила, что за почти 30 лет независимости в Украине "не выработали ни единой государственной идеологии, ни собственных идеологических ценностей". И что украинскую идентичность ни одной политической силе так и не удалось определить.

Она обвинила Порошенко, что тот "пытался искусственно насадить консервативные идеалы начала ХХ века": "армией, на которой наживалось его окружение, на языке, которым не общались в его семье, вере, которую он отождествлял с автокефалией украинской церкви и которую превратил в попсовый электоральный тур с Томосом".

"И чем больше он насаждал свою формулу, тем более неестественной она оказывалась. И как следствие вызывало отторжение у большинства общества, как плохо подобранная кожа не прижилась во время неудачной косметической операции", – пишет Мендель.

Вспомнила бывшая пресс-секретарь президента и дебаты с Порошенко накануне победы Зеленского на президентских выборах.

"Моя тетя смотрела дебаты с глубоким переживанием и материнским трепетом. Она сочувствовала молодому послушнику, стоявшему перед грубым и самоуверенным олигархом Порошенко, который подвез автобусы людей, чтобы создать толпы поддержки. "Я хочу, чтобы Зеленский победил, — сказала она после дебатов. – Он должен стать нашим слугой народа".

Мендель убеждена, что Зеленский "сам по себе" давал больше надежды, чем любая революция", и что он "навсегда изменил украинскую политику".

7 июля Юлия Мендель выложила один из отрывков книги в своем блоге, в котором, в частности, затронула вопрос украинского и, по ее словам, "украинского русского языка".

В комментарии журналистам во время анонса мемуаров Мендель рассказывала, что написала текст о своей работе, украинской политике и некоторых инсайдах. Как главную тему книги она выделила "самоидентификацию украинцев как нации".

Юлия Мендель покинула должность пресс-секретаря в начале апреля 2021 года, при этом она оставалась работать на Банковой в роли советницы по международным коммуникациям.

Назначили ее на должность в июне 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, Эспрессо, Интер, сотрудничала с The New York Times.

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Автор: Яна Ставская