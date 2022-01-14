Сейчас около 90% сайтов уже возобновили работу после кибератаки.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готова отвечать на кибератаки на правительственные сайты и "имеет мнение относительно того, кто это сделал".

Об этом Ермак заявил в интервью Atlantic Counsil.

По его словам, сейчас Украина находится в очень близкой координации с партнерами из США и Великобритании и "абсолютно готова ответить на эту атаку и продолжить работать с партнерами, чтобы защититься".

Ермак отметил, что имел встречу с министром цифровой трансформации, который сообщил, что сейчас около 90% сайтов уже возобновили работу.

Читайте такжеСтолтенберг осудил кибератаку на правительственные сайты Украины"Сейчас Службы безопасности и наши следователи очень глубоко анализируют (ситуацию - УНИАН). И, конечно, мы имеем определенные мнения относительно того, кто сделал это", - заявил он.

Руководитель ОП подчеркнул, что, по словам правоохранителей, нынешние кибератаки - это одна из попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

Он также подчеркнул, что сайты объектов критической инфраструктуры не пострадали, ведь хорошо защищены

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 января была осуществлена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в частности Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и другие. На главных страницах этих сайтов были размещены сообщения провокационного характера. Всего пострадали около 70 сайтов. Работа большей части из них уже восстановлена.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заверил, что данные украинцев в безопасности после атаки хакеров.

В Госспецсвязи заявили, что это самая масштабная атака на правительственные веб-ресурсы за последние четыре года.

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