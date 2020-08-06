Лукашенко пообещал выдать Украине задержанных "вагнеровцев" - СМИ

Зеленский попросил Лукашенко передать Киеву участников боевых действий в Донбассе.

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал выдать задержанных боевиков Вагнера Украине.

Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщил сам журналист "Радио Свобода".

"Он сказал, что Зеленский попросил его передать Украине тех, кто принимал участие в боях на Донбассе против Украины, включая украинцев. Он (Лукашенко, - УНИАН) отметил, что зеленый свет будет предоставлен прокуратуре и другим правоохранительным органам Беларуси, которые согласно белорусского законодательства сделают все необходимое для передачи преступников как России, так и Украине", - отметил Гордон.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко, во время которого был поднят вопрос экстрадиции задержанных под Минском боевиков российской ЧВК "Вагнера".

Задержание российских боевиков в Беларуси

29 июня в Беларуси задержали российских боевиков из ЧВК «Вагнера», 32 – неподалёку от Минска и еще одного - на юге страны. Среди них были и те, кто воевал против Украины на Донбассе.

Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе каждый россиянин имел небольшую ручную кладь, и на всех - три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

30 июля в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Беларуси с ходатайством об экстрадиции боевиков ЧВК «Вагнера», подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

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