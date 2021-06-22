Окончательное утверждение делегации ПАСЕ для наблюдения за выборами в РФ должно состоятся 24 июня.

В Парламентской ассамблее Совета Европы предложили кандидатуру народного депутата Украины от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко для наблюдения за выборами в Государственную думу Российской Федерации, которые должны состояться в сентябре 2021 года.

Об этом Гончаренко сообщил в социальной сети Facebook.

"Европейская консервативная группа ПАСЕ поддержала мою кандидатуру в качестве наблюдателя на выборы в Госдуму России. Благодарен коллегам. У них действительно отличное чувство юмора. Чувствую за поребриком сегодня будет не просто горячо, зарево будет видно аж в самом Страсбурге. Кстати, ранее инициировал обращение Верховной Рады к международному сообществу с призывом не признавать выборы в Госдуму. Все потому, что они должны пройти в оккупированном Крыму и, к тому же, Россия планирует привлекать жителей оккупированной части Донбасса для участия в голосовании", - заявил Гончаренко.

Он отметил, что готов поехать в РФ, все проинспектировать и засвидетельствовать, что выборы прошли "нечестно, с нарушением всех правил, международных норм, и цитировать на всех пресс-конференциях украинскую народную песню про Путина".

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При этом, он отметил, что окончательное голосование и утверждение состава делегации должно состояться в этот четверг, 24 июня.

"Скорее всего решение о включении меня наблюдателем в официальную делегацию от ПАСЕ на выборах в российскую Госдуму поддержано не будет", - добавил Гончаренко.

20 апреля президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендрик Демс предупредил о возможности применения к народному депутату Украины Алексея Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») дисциплинарных санкций.

Он показал флаг Украины с дырками от пуль россиян. "Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями!" - отметил Гончаренко.

Событие случилось в тот день, как ПАСЕ не включила в повестку дня весенней сессии вопрос об угрозе мира в Европе со стороны России.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева заявила, что границы окружают Украину около 100 тысяч российских военных (речь шла об апрельском стягивании войск РФ – ред.), постоянно нарушается режим прекращения огня на Донбассе.

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Автор: Виталий Саенко