Решение перенесли из-за отсутствия соответствующей статьи регламента.

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы перенес рассмотрение вопроса о введении дисциплинарных санкций против члена украинской делегации Алексея Гончаренко, который показал простреленный украинский флаг на заседании ПАСЕ.

Об этом в Facebook сообщила глава украинской делегации Мария Мезенцева.

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Решение перенесли из-за отсутствия соответствующей статьи регламента.

Мезенцева отметила, что делегация не видит нарушений, ведь флаги других государств неоднократно появлялись на экране во время онлайн-включений. Она добавила, что Гончаренко выполнил просьбу военных.

"Также члены делегации поддержали Алексея на заседаниях всех политических групп. Поэтому позиция у нас – единая", – подчеркнула Мезенцева.

Что произошло

20 апреля президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Хендрик Демс предупредил о возможности применения к народному депутату Украины Алексею Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") дисциплинарных санкций.

Он показал флаг Украины с дырками от российских пуль. "Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ Хендрик Демс остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями!" - отметил Гончаренко в соцсети.

Что предшествовало

В Парламентской ассамблее Совета Европы не включили в повестку дня весенней сессии, которая началась сегодня в Страсбурге, вопрос об угрозе мира в Европе со стороны России.

В то же время украинская делегация предложила рассмотреть вопрос об угрозе миру в Европе со стороны РФ, но он не был включен в повестку дня сессии.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева заявила, что сейчас границы Украины окружают около 100 тысяч российских военных, постоянно нарушается режим прекращения огня на Донбассе.

Учитывая то, что прения по этой теме не включены в повестку дня сессии, она предложила делегатам ПАСЕ подписать заявление по поводу увеличения количества российских войск на границе с Украиной.

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Автор: Яна Ставская