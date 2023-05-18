Зеленский был очень разочарован отставкой британского премьера.

Между экс-премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом Украины Владимиром Зеленский была чрезвычайная связь и общий черный юмор.

Об этом рассказал тогдашний директор по коммуникациям и помощник Джонсона Гуто Гарри, комментируя первые месяцы полномасштабной войны и последние месяцы премьера в должности, пишет Политико.

24 февраля 2022 года в 4 часа утра Джонсону позвонил военный чиновник, который сообщил, что российские войска пересекли границу Украины. После этого премьер около пяти минут говорил с Зеленским. По словам Гарри, украинский лидер был обеспокоен, но очень спокоен, несмотря на обстоятельства.

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"Со мной все в порядке, у меня хорошие люди, но никогда не знаешь, когда российский спецназ ползает по всему твоему городу. Я просто надеюсь, что это не последний раз, когда мы с вами говорим", — процитировал британец Зеленского.

С начала полномасштабной войны Джонсон стал мощным союзником украинского президента и постоянно призывал Запад поддержать Киев. После отставки он продолжил отстаивать украинские интересы.

Гэри отметил, что политики в разговорах часто делятся шутками. В частности, ракеты "N-Law", которые Великобритания поставляла в Украину, они называли "N-Loves". Во время одного из разговоров Зеленский сказал, что лично разочарован отставкой Джонсона.

"Нам очень грустно, что вы подали в отставку. Мы все разочарованы, Борис. Я лично разочарован. Вас в Украине все любят. Это правда", - снова процитировал президента Гарри.

Война в Украине: роль Бориса Джонсона

Будучи на посту премьера Британии Джонсон активно занимался вопросами помощи Украине в войне с Россией. В своей колонке для WSJ он подчеркивал, что война в Украине может закончиться только с поражением российского президента Владимира Путина.

В начале 2023 года Борис Джонсон даже получил награду почетного гражданина Киева.

Сейчас политик сосредоточен на том, чтобы добиться отправки западных истребителей в Украине.

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