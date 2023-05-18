Он пожелал, чтобы нынешний День вышиванки стал напоминанием о том, через что пришлось пройти украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня вышиванки, который пришелся на День чествования памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, надел вышиванку с особыми орнаментами.

Об этом глава государства отметил в своих официальных страницах в соцсетях, опубликовав селфи в вышиванке цвета хаки.

"Сегодня на мне особая вышиванка - с орнаментами, которые символизируют единство украинского и крымскотатарского народов. Символы нашей силы и нашего стремления жить в своем доме", - написал он.

Видео дня

Зеленский пожелал, чтобы нынешний День вышиванки в Украине стал напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и какой крепкой является наша культура.

"Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были забраны тоталитарными режимами! Чтим наши народы, их силу и культуру!" - подытожил президент.

День вышиванки 2023 в Украине

Это праздник ежегодно отмечают в третий четверг мая в Украине. В 2023 году День вышиванки пришелся на 18-е число.

В условиях военного времени в День вышиванки в Украине не проводятся марши и дефиле вышиванок или другие массовые мероприятия. Но приобщиться к празднику может любой: нужно просто надеть вышиванку или любую другую одежду с украинской вышивкой.

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