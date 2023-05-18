Что означает День вышиванки и его традиции.

Ежегодно в мае в Украине отмечают Всемирный день вышиванки. Это пока неофициальный праздник, а история его появления абсолютно случайна. УНИАН рассказывает, когда носить вышиванку в этом году.

Ранее мы рассказывали, как появилась украинская вышиванка и какие есть узоры вышивки в каждом регионе Украины.

День вышиванки в Украине - история праздника

Всемирный день вышиванки - молодой праздник. Отмечать его начали лишь в 2006 году, но за это время он стал очень популярным, при чем не только у нас, в Украине, но и за рубежом.

Видео дня

Идею провести праздник в 2006 году предложила студентка Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. По ее словам, произошло это случайно:

На перемене в университете я встретила своего друга Игоря, который пришел в вышиванке на пару, и я делала это время от времени, и мои друзья делали, но мы вместе никогда не собирались. И я предложила нам одновременно одеться в вышиванки и пригласить наших самых близких друзей.

Так появился Всемирный день вышиванки. Поначалу в этот день вышиванки носили всего несколько десятков студентов и преподавателей, но спустя время праздник стал всеукраинским, а затем и всемирным.

Что значит День вышиванки в Украине

Украинская вышиванка - не просто праздничная одежда. Испокон веков рубашка, вышитая супругой или мамой, считалась мощным оберегом от несчастий: каждый стежок хранил в себе любовь и тепло души. В каждом регионе Украины есть свои традиции вышивания и символизм орнаментов, но неизменно лишь одно: вышиванка - это часть генетического кода украинца.

Сейчас День вышиванки имеет особый смысл - украинцы вынуждены отстаивать свою национальную аутентичность и бороться за нее, отдавая свои жизни.

Когда День вышиванки 2023

Праздник ежегодно отмечают в третий четверг мая в Украине. В 2023 году День вышиванки - 18 мая.

Сейчас, в условиях военного времени, в День вышиванки в Украине не проводятся марши и дефиле вышиванок, ярмарки, концерты или другие массовые мероприятия. Но приобщиться к празднику может любой желающий - нужно просто надеть вышиванку или любую другую одежду с украинской вышивкой.

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