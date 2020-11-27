В партии «За майбутнє» считают, что нарушения фактически сделают невозможным нормальное волеизъявление депутатов, поскольку они нарушают фундаментальный принцип тайности голосования.

Счетная комиссия Киевского областного совета решила избирать председателя Совета с нарушением требований регламента и законодательства. Об этом заявил член комиссии и фракции «За майбутнє» Александр Леляк.

"Были приняты решения, которые противоречат действующему регламенту Киевского областного совета. А именно, в бюллетени для голосования за председателя Киевского областного совета решили вносить фамилии по одному. То есть, в бюллетене одно и голосуют сначала за одну кандидатуру. Если эта кандидатура не набрала нужные 43 голоса, то вносят в другой бюллетень другую кандидатуру, и снова голосование. Однако в действующем регламенте четко указано на то, что в бюллетень должны вноситься все кандидатуры, которые были вынесены на сессии совета», - заявил депутат.

Другое нарушение, по его словам, заключается в том, что место для голосования было незаконно изменено.

"Голосование будет происходить в сессионном зале, где председатель комиссии будет выдавать избирательные бюллетени и там же депутат будет заходить в тайную комнату для голосования, а затем, выйдя из нее, должен вбросить бюллетень. Мы не получили ответа на вопрос, кто будет находиться в той комнате. А на вопрос, Что делать, если депутаты будут фотографировать свои бюллетени, чтобы потом их кому-то показать, мы получили ответ от председателя счетной комиссии, что это не запрещено законом», - добавил Леляк.

В партии «За майбутнє» считают, что эти нарушения фактически сделают невозможным нормальное волеизъявление депутатов, поскольку они нарушают фундаментальный принцип тайности голосования. В политсиле утверждают, что на всех депутатов рады оказывается очень серьезное давление с целью заставить проголосовать за кандидата от партии «Слуга народа» Александра Склярова.

"Последние сутки на нашу команду оказывалось очень сильное давление. Вчера полиция вручила повестку нашем депутату Багнюку, что сегодня, во время этой сессии, он должен обязательно появиться как свидетель в райотделе. А сегодня она приехала за ним, чтобы лично отвезти его на допрос. Сегодня утром должны были быть обыски у Ярослава Добрянского и у Владимира Сабадаша. Я обращаюсь к президенту Украины, к власти - не давите на людей. Я прошу прекратить беспредел", - заявил на заседании Рады кандидат на должность ее председателя от партии "За майбутнє" Ярослав Москаленко.

Напомним, в Киевском облсовете уже происходило голосование за ее голову, во время которого кандидат от партии «За майбутнє» получил 42 голоса из необходимых 43. «За майбутнє» обвинили три фракции рады – «Слугу народа», «Батькивщину» и ОПЗЖ – в нечестной политической борьбе и давлении на собственных депутатов, которых заставляют голосовать за кандидата от «Слуг» Александра Склярова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН