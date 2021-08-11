Руководительницу области обвинили в продаже принадлежащего ей отеля "Астория" в Крыму через своего мужа.

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Айны Тымчук с должности председателя Харьковской областной государственной администрации.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Кабмин согласовал увольнение Тымчук Айны Леонидовны с должности председателя Харьковской ОГА", - написал депутат.

Читайте такжеГлаву Харьковского облсовета заподозрили в получении миллионной взяткиНакануне харьковские журналисты опубликовали результаты расследования, в котором говорится, что в 2015 году Тымчук оформила доверенность на своего уже бывшего мужа Андрея Тымчука (ныне председателя регионального управления Укртрансбезопасности) для продажи принадлежащего ей отеля "Астория" в Крыму.

Сам же Тымчук в разговаре с потенциальным покупателем отеля заявил, что давал взятки украинским силовикам за закрытие дела о финансировании терроризма из-за ведения бизнеса в Крыму.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский назначил Тымчук на должность председателя Харьковской ОГА 27 ноября 2020 года.

Авторы: Леся Лещенко, Станислав Кожемякин