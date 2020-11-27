25 ноября Кабмин согласовал увольнение Алексея Кучера с должности главы Харьковской ОГА и назначение на эту должность Айны Тимчук.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность председателя Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук.

Соответствующий указ № 522/2020 глава государства подписал 27 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время встречи в ОП Зеленский вручил Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на посту.

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Президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития.

Что известно об Айне Тымчук

Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995 году окончила Днепропетровский государственный университет по специальности "Управление трудовыми ресурсами", а в 2004 году - Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление".

В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год - заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014 годах - заместитель Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем председателя Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность председателя Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Награждена орденом княгини Ольги III степени.

Напомним, 25 ноября Кабинет министров согласовал увольнение Алексея Кучера с должности председателя Харьковской ОГА и назначение на эту должность Тимчук.

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Автор: Елена Билык