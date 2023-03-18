В Офисе президента признали, что у российского диктатора было несколько важных достижений в войне.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин смог успешно реализовать пять важных задач. Их перечислил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, к настоящему моменту "чудесный план Путина" успешно воплотил следующие пункты:

Изгнание России из Европы. Окончательное самоубийство "русского мира" в Украине. Самодискредитация и уничтожение российской армии. Экономическая изоляция России.

Новейшим достижением Путина и его "личной наградой" стал выписанный ордер на его арест Международным судом в Гааге.

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"Сильно. Все будет хуже для России", – прогнозирует Подоляк.

Ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд, расположенный в Гааге, выдал международные ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Ордера выданы в рамках уголовного дела о похищении украинских детей на оккупированной территории и их вывозе в Россию.

В самой России реакция на это сообщение была до крайности истеричной. В Кремле заявили, что не признают юрисдикцию этого суда, а потому для них это решение якобы не будет иметь никаких последствий.

Примечательно, что до сих пор сомнительной чести получить ордер на арест удостоились всего три государственных лидера – президент Судана Омар аль-Башир, правитель Ливии Муаммар Каддафи и президент Кот-д’Ивуара Лоран Гбагбо. Путин стал четвертым.

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