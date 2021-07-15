Пушилин считает свое решение "абсолютно правильным".

Главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин решил вступить в политическую партию РФ "Единая Россия". Он уже намерен подать соответствующее заявление.

Об этом Пушилин заявил в ходе форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов", который проходил в оккупированном боевиками РФ Донецке.

Свое решение Пушилин считает "абсолютно правильным". Главарь самопровозглашенной "ДНР" видит вступление в "Единую Россию" своим внутренним приоритетом, поэтому он старается вопросить его в жизнь.

О том, как Пушилин планирует совмещать работу в партии и "управление" оккупированной территорией Донбасса, он не сообщил. В "Единой России" заявление главаря самопровозглашенной "республики" не комментируют.

Ранее УНИАН уже сообщал, что боевики "ДНР" хотят ввести "налог" для репетиторов и косметологов. Они планируют ввести регистрацию самозанятых жителей с последующим взиманием "дани".

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Автор: Полина Кузенко